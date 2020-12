Île de la Réunion : "nous ne sommes pas confinés et nous n'avons pas de couvre-feu"

TourMaG.com - Comment imaginez-vous l'avenir du tourisme à la Réunion ?



Susan Soba : Nous prenons le virage du tourisme durable et nous souhaitons que le tourisme soit plus incarné. Nous aimerions que la population soit plus que jamais ambassadrice de notre stratégie touristique.



Nous avons une qualité de vivre ensemble indéniable. Bien souvent les voyageurs viennent avec des images de paysages grandioses, ils partent avec, mais aussi avec une expérience humaine assez riche.



D'ailleurs nous la co-construisons avec les acteurs du territoire et les professionnels. La population doit adhérer et faire corps avec notre vision. C'est même je le pense un atout pour la stratégie de vente demain.



De plus en plus, les voyageurs sont soucieux de l'adéquation de la politique touristique avec le territoire. Si ce n'est pas le cas, ça se sent très vite.



TourMaG.com - Dernièrement l'Île de la Réunion a fait parler d'elle, avec une campagne de publicité assez ingénieuse. Vous avez détourné la fameuse attestation de déplacement. Quelles ont été les retombées de cette campagne ?



Susan Soba : Pour accompagner les étapes du déconfinement du marché français, nous avons détourné l'attestation de déplacement devenue un élément incontournable du quotidien des métropolitains.



Nous avons tous été traumatisés un moment ou un autre par ce papier. Nous avons pris le parti de nous l'approprier pour démontrer la perspective de se redéplacer très prochainement.



L'idée étant de la télécharger sur le compte Instagram, avec pour objectif de faire gagner un séjour.



Nous avons eu beaucoup de reprises de la part des médias, donc les retombées presses sont très bonnes, puis nous avons enregistré plusieurs centaines de participants au jeu-concours. Cette opération nous a donné de la visibilité.



TourMaG.com - Vous avez dernièrement refondu le site internet de l'office de tourisme. Quel était le but ?



Susan Soba : Nous avons travaillé sur le nouveau site, depuis l'année précédente, pour repenser le design, avoir un contenu plus épuré.



Avec les images nous sommes presque dans la Réunion en grandeur nature. Nous avons travaillé sur nos piliers que sont le volcanisme, l'authenticité, la biodiversité, le ressourcement.



Nous avons voulu affirmer notre positionnement. Puis nous avons plus de 600 produits qui peuvent être réservés directement sur notre site.



TourMaG.com - Alors que certains de vos confrères se questionnent sur la nécessité de rendre marchand leur site, vous avez sauté le pas ?



Susan Soba : Le site est une véritable porte d'entrée de la destination.



Après à nous de trouver la bonne technicité et les outils pour le connecter à 360 avec l'ensemble de nos canaux, comme les réseaux sociaux, mais aussi les parcours clients.



Nous avons un agrément, sans être une agence de voyages, mais nous avons un rôle de centrale de réservation.



Il n'est pas possible de réserver entièrement son voyage, mais il est possible de réserver auprès des prestataires touristiques. Surtout nous vendons pour des prestataires qui n'ont pas de force commerciale, comme les refuges ou les gîtes.



Nous ne venons pas en confrontation avec les agences de voyages.