Impact sur l'environnement : print ou numérique ? Le match ! 🔑

Aujourd’hui, on ne peut plus se passer du numérique. À l’inverse, le papier, lui, n’est plus indispensable. On le voit s’accumuler dans les poubelles, ne pas être toujours (bien) recyclé.



En revanche, on voit moins l’impact du numérique, dont on nous dit qu’il faut réduire le nombre de mails ou de pièces jointes.



Mais le papier est-il pour autant néfaste, et le numérique est-il, de son côté, préférable ? Doit-on privilégier l'un ou l'autre voire remplacer l’un par l’autre ?



Se poser la question « papier ou numérique » , c’est se poser la question de l’analyse du cycle de vie (ACV).



En quoi ça consiste ? Comme son nom l’indique, l’ACV s’intéresse à l’intégralité de la vie d’un produit, d’un service ou d’un procédé.



Depuis l’utilisation de matière première, la fabrication, la logistique et le stockage, jusqu’à l’utilisation, le recyclage et enfin, la fin de vie du produit et sa destruction. Les méthodes de calculs de l’ACV sont régies par les normes ISO 14040 à 14043 depuis les années 90.



Pour l’ADEME, « l’analyse du cycle de vie est l'outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux » .



Quel est le poids du papier versus celui du numérique et, pour une entreprise, comment changer les habitudes ?