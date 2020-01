Incendie en Australie : les pros du tourisme se veulent rassurants

Les professionnels du tourisme suivent la situation avec beaucoup d’attention. Et pour cause, elle évolue rapidement, au rythme des conditions météorologiques.



Ainsi, vendredi 3 janvier 2020, l’état d’urgence a été décrété dans le sud-est de l’île-continent, qui est aussi la zone de peuplement la plus dense et ordre a été donné à plus de 100 000 personnes d’évacuer dans trois Etats.



Kangoroo Island, au sud d’Adélaïde, a connu d’importants incendies. Les flammes ont détruit le Flinders Chase National Park, sanctuaire de la faune endémique du pays, « destination numéro 1 des touristes internationaux et produit phare sur le marché français », commente Pierre Vivès, responsable marketing de l’office de tourisme d’Australie du Sud.



« Du fait des importants incendies sur la partie ouest de l’île, l’impact est sévère. La végétation, la faune et les infrastructures ont été touchées à l’instar du Southern Ocean Lodge, qui a brûlé. Cependant, le centre et l'Est de l’île sont toujours ouverts aux touristes » , précise-t-il.



Un constat partagé par Sébastien Cros d'Across Australia : « L'autre partie de Kangoroo Island avec infrastructure touristique : hôtels, nursery de Koalas - otaries sont sains et saufs. Nous avons eu des clients qui le 6 janvier 2020 ont même fait un tour sur l’île et nous ont relayé de très belles photos de nature encore verte et bleue que nous avons posté sur nos réseaux sociaux. »



« Il s’agit de la principale zone affectée pour le marché français, car la frange côtière entre Sydney et Melbourne n’est pas une destination touristique pour ce dernier, précise Guillaume Linton. Un tiers des dossiers ont ou seront réaménagés d’ici à mars, sans difficulté »



Sydney et Melbourne accueillent toujours des visiteurs, même si elles peuvent être menacées par des fumées toxiques, selon les vents.



Autre zone touchée, le Blue Mountains National Park, lui aussi plébiscité par les visiteurs étrangers, a rouvert ses portes après quelques jours de fermeture la semaine dernière.



Across Australia rappelle par ailleurs que tous les principaux axes touristiques tels que Sydney, le Centre rouge, la route côtière entre Melbourne et Adelaïde, le Top end (kakadu) ou la grande barrière de corail sont des "safe zone " ou " tout est business as usual" ! "L’Australie fait la taille des USA, 14 fois la France... C’est un immense continent" insiste Sébastien Cros.