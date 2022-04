Issam Khayati, l’expert du digital au service de votre agence ?

En envoyant votre CV à l'adresse recrutement@welcometothetravel.com , vous acceptez qu'il soit communiqué à des recruteurs qui pourraient être intéressés et que vos données soient enregistrées dans le cadre d'échanges avec Welcome to the Travel.Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, dite Informatique et Libertés). Pour l'exercer, adressez-vous à direction@welcometothetravel.com , en précisant vos Identifiants.