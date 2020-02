Istanbul, Pékin, Addis-Abeba... bienvenue dans l’ère des méga-plateformes aéroportuaires !

Des projets fous qui donnent parfois lieu à des feuilletons à rebondissements, à l’image de l’ex-futur aéroport de Mexico-Texcoco, mégalopole dont l’aéroport actuel compte parmi les plus congestionnés de la planète. En 2015, les autorités mexicaines avaient ainsi entrepris la construction d’un gigantesque aéroport appelé à devenir, encore une fois, la plus grande plateforme du monde, d’ici … 2020.



Mais, à l’heure actuelle, seulement 30% des travaux sont terminés et, pire encore, le président Andrès Manuel López Obrador a préféré abandonné le projet d’aéroport pour, à la place, en proposer … 3 ! A savoir : une nouvelle plateforme en lieu et place d’une base militaire, l’agrandissement de l’aéroport actuel avec un ou deux terminaux de plus, et, enfin, la résurrection du petit aéroport de Toluca en tant que plateforme internationale.



Difficile de ne pas penser également au nouvel aéroport de Berlin, en construction depuis 2006, et qui devrait accueillir ses premiers passagers cette année, avec 9 ans de retard, un scandale de corruption et près de… 5 milliards d’euros de surcoût.