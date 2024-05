Italie : Tailor Made Tours (TMT) cherche à faire connaître son offre luxe

Travaillant en B2B, le département "luxe" de TMT s'adresse aux tour-opérateurs étrangers, agences et autres conseillers en voyages qui ont besoin d'organiser des séjours sur-mesure en Italie du Sud pour des clients aisés, des particuliers donc, qui voyagent soit seuls, soit en couple, soit entre amis ou en famille.



"A la demande, nous sommes vraiment capables de monter des voyages uniques et mémorables grâce aux prestataires locaux que nous connaissons bien" , assure Eric Trinez.



" De plus en plus, la clientèle à fort pouvoir d'achat veut se voir proposer des "expériences exclusives et immersives", personnellement sélectionnées et testées, qui permettent de s'immerger dans le territoire visité et d'en comprendre pleinement l'âme ", observe-t-il.



"L'avenir, c'est l'expérientiel", insiste encore Eric Trinez, prompt à citer en exemple les rencontres avec des "Mamma" (mamans) siciliennes qui accompagnent les clients-voyageurs au marché pour acheter des produits frais, avant de cuisiner avec eux des plats typiques - comme les lasagnes - dans leur cuisine, puis de les inviter à partager le repas.



Le responsable commercial évoque également des sorties en mer pour pêcher l'espadon en compagnie de petits pêcheurs locaux. Ou encore, sur un autre registre, des rencontre privées avec des aristocrates d'Italie du Sud qui font visiter leur palais avant d'offrir une petite réception, "only for you" bien sûr.