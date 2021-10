JO de Paris : ADN Tourisme labellisé Terre de Jeux 2024

Terre de Jeux 2024

Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, partout en France

Dans le cadre de son Congrès à Agen les 23 et 24 septembre 2021, ADN Tourisme et « Terre de Jeux 2024 » ont signédans le cadre des prochains JO de Paris.Officialisée lors d’une signature en clôture du Congrès d’ADN Tourisme le 24 septembre, par Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme, et Thierry Rey, Conseiller spécial de Paris 2024, en charge des Territoires, cette collaboration inédite se matérialise par l’attribution à ADN Tourisme du label «».Pour rappel, Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et au mouvement sportif (fédérations, CROS-CDOS,CTOS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux." indique le site dédié au label. Cette labellisation va permettre à «» de se déployer au sein de l’écosystème d’ADN Tourisme via les Offices de Tourisme, Comités départementaux et régionaux de tourisme, et l'ensemble du réseau existant.Elle va également participer à la mise en œuvre des projets communs entre en s’appuyant notamment sur le programme #ExploreTerredeJeux2024.