Jean-Baptiste Djebbari : "les tests antigéniques dans les aéroports d'ici la fin du mois"

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports a annoncé sur Cnews la mise en place de tests antigéniques dans les aéroports d'ici la fin du mois "notamment au départ sur des destinations vers les Etats-Unis ou l'Italie et à l'arrivée sur les pays en zone rouge"



Ensuite le dispositif aura vocation "à monter en puissance dès lors que cela est autorisé, sur et fiable et que cela permet d'améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements".



Le ministre a ajouté : "On harmonise à l'aide des tests antigéniques notamment en Europe l'ensemble des protocoles sanitaires qui aujourd'hui sont un peu différents"