Jean-Baptiste Djebbari ne se mouille pas sur les prochaines vacances de Noël L'invité de "8h30 franceinfo"

Invité de l'émission "8h30 franceinfo", Jean-Baptiste Djebbari Ministre chargé des Transports ne s'est pas avancé sur les prochaines vacances de Noël. Il a répondu qu'à partir du moment où on déconfine, l'offre de transport et de TGV sera augmentée.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 6 Novembre 2020

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique et chargé des Transports était l'invité de l'émission "8h30 franceinfo".



Serons-nous déconfinés pour les fêtes de fin d'année, et pourrons-nous acheter des billets de train pour Noël ?



Pour rassurer les voyageurs Jean-Baptiste Djebbari a répondu : "De toute façon les billets de train ou d'avion que vous achetez aujourd'hui sont échangeables et remboursables sans frais. Je ne présage pas du tout de ce que sera la situation après le 15 décembre pour les fêtes de Noël ou après. Mais l'achat peut être remboursé au dernier moment sans frais" .



A la SNCF le trafic TGV est à 30% de son niveau habituel pour 15% de la fréquentation explique le ministre chargé des Transports.



"Le trafic baisse au regard du confinement maintenant et il est évident qu'après le 15 décembre ou le 15 janvier ou à une date définie pour le nouveau déconfinement, que ce déconfinement sera accompagné d'une reprise des TGV"

Interrogé sur la possibilité de prendre des trains à Noêl il répond : "Je répondrai en ces termes, à partir du moment où on déconfine on augmentera l'offre de transport et de TGV (...) Comme pour l'été, les Français ont très majoritairement réservé la semaine d'avant le départ et ils attendront pour les vacances de Noel comme pour les vacances d'été."

