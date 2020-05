Jean-Baptiste Lemoyne : "je souhaite qu'un maximum de lieux soit accessible le 21 juin"

On a tous en tête quelques situations de paquebots qui ont focalisé l'attention médiatique. Aujourd'hui, les croisières sont encore à l'arrêt.



Mais je peux vous dire que les professionnels de la croisière ont pris la mesure du besoin de réassurance sanitaire et y travaillent. La situation s'améliorera sûrement plus rapidement pour le nautique et le fluvial qui sont également des filières importantes en France.

Concernant l'avenir des croisières, Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré : «Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté jeudi 14 mai dans la cour de Matignon un grand plan "tourisme" d'un montant global de 18 milliards d'euros d'aides pour le secteur.