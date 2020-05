"Les Français pourront partir en vacances en juillet et août..."

Edouard Philippe prend la parole dans la cour de Matignon : " Le sauvetage du secteur du tourisme est une priorité nationale.



> "L'essence même des métiers du tourisme : accueillir et rassembler dans un même lieu des gens, des familles, des amis... se trouve contrarié par le confinement d'abord et le déconfinement progressif. "



> "Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France" a ajouté le Premier Ministre rappelant que 95% des hôtels français sont actuellement fermés.



Voici les mesures qui ont été annoncées :



> Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur jusqu’à la fin de l'année 2020 et sera élargie aux entreprises qui réalisent jusqu'à 2 millions de CA et compte jusqu'à 20 salariés. L'aide pourra atteindre 10000 €.



> Le Prêt Garanti Saison sera mis en place pour le secteur. Ses conditions seront plus favorables que le PGE (Prêt Garantie par l'Etat). Le plafond est de 25% pour le PGE alors que pour le Prêt Garanti Saison ce sera les 3 meilleurs mois de l'année précédentes.



> L'enveloppe des prêts tourisme passera de 250 M€ à 1 Mds €.



> Les banques se sont engagées à proposer au PME un report des remboursements de leurs prêts sur 12 mois au lieu de 6 mois.



> Les cotisations sociales patronales entre mars et juin seront exonérées et elle le seront tant que le secteur restera fermé.



> Un crédit cotisation sera accordé aux entreprises pour accompagner la reprise et sera imputable sur l'ensemble des cotisations dues représentant plus de 2Mds € d'aide au secteur.



> Chômage partiel : les conditions actuelles seront conservées au moins jusqu'au mois de septembre 2020.



> Un plan d'investissement de 1,3 Mds € soutenu par BPI France et la caisse des dépôts accompagnera les mesures présentées. Il va générer des investissements privés pour atteindre un chiffre global de 7 Mds €.



> Une offre d'accompagnement sera proposée et permettra à plus de 2000 entreprises d'en bénéficier.