Jean-Baptiste Lemoyne : "nous travaillons sur une jauge de passagers pour le secteur des croisières"

Pour les clientèle plus lointaines, l'ouverture des frontières sera réalisée en fonction du niveau de l'épidémie dans les différents pays : "Il est difficile de faire des projections et la saison sera différente en 2020. Il pourrait y avoir un report sur l'automne".



Sur les DOM-TOM, Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que les motifs impérieux et le plafonnement du nombre de passagers à bord des avions sauteront au 22 juin et qu'il n'y aura plus de quatorzaine après la date du 10 juillet. Seul un test Covid sera demandé avant le départ.



En revanche les secteurs de la croisière, de la nuit et du MICE restent " entravés ". " Sur le MICE il est essentiel de donner une visibilité au 1 er septembre pour sauver le dernier quadrimestre " a précise Jean-Baptiste Lemoyne.



Les travaux se poursuivent également sur la Croisière : " Nous travaillons sur une jauge de 500 personnes qui semblent être une jauge sur laquelle le secteur pourrait redémarrer, mais le sujet est encore en cours d'instruction " souligne encore le secrétaire d'Etat.