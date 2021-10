Jean-Baptiste Lemoyne réaffirme tout son soutien au secteur du tourisme (Vidéo)

un soutien sur-mesure.



Avec Alain Griset et Bruno Le Maire, nous avons travaillé à des dispositifs permettant de rebondir, notamment le dispositif "coûts fixes rebond", qui va permettre aux entreprises particulièrement impactées, qui ont perdu beaucoup de leur chiffre d'affaires et de leurs recettes, d'être accompagnées.



Ce soutien n'est pas un vain mot, c'est une réalité, il s'ajoute aux 37 milliards d'euros déjà mis sur la table pour la filière tourisme dans son ensemble, du secteur de l'hôtellerie-restauration au monde du voyage.



Et nous avons à cœur de faire en sorte que cette pépite nationale, qu'il s'agisse des gens qui accueillent en France, comme ceux qui envoient à l'international, continue à caracoler en tête. C'est tout l'objet du plan de reconquête et de transformation du tourisme

En allant à la rencontre de tous ces professionnels, Jean-Baptiste Lemoyne souhaite réaffirmer son soutien,