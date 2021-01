Jet2.com ouvrira une ligne Toulouse-Manchester à l’été 2022

Jet2.com annonce l’ouverture d’une ligne Toulouse-Manchester à l’été 2022.



A partir du 1er mai jusqu’à la mi-octobre, la compagnie opérera deux vols par semaine vers Toulouse.



Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a indiqué : « Notre aéroport va être à nouveau desservi par la 3ème compagnie aérienne britannique, qui est également le 2ème voyagiste britannique au travers de ses différentes marques, dont Jet2holidays.



C’est une excellente nouvelle pour Toulouse qui retrouve sa connexion avec le nord de l’Angleterre, important fief aéronautique, et son plus grand aéroport, Manchester. Pour notre région, voici une belle opportunité d’attirer encore un peu plus la clientèle touristique britannique ».