Kappa Club, le club ouvert sur la découverte Depuis 6 ans, Kappa Club multiplie les actions et affirme son identité de marque d’un voyagiste au contact des populations locales

Rien ne destinait Kappa Club à devenir le TO club du partage, de la convivialité et de la découverte des cultures locales. En testant une formule alors jamais vue en France, nous devenions le club autrement. Celui qui ouvre les portes du club et qui incite à la rencontre.

Rédigé par Théo Garcin le Lundi 20 Janvier 2020

Nous sommes en 2013. La saison bat son plein à l’île Maurice, au sein de l’hôtel La Plantation.

Peut-être un peu trop.



Devant la demande, l’hôtelier ne peut satisfaire l’appétit féroce des voyageurs et se retrouve dans l’impossibilité d’offrir des tables à tous ceux qui souhaitent se restaurer.



Au siège, les méninges s’échauffent.



Comment contenter nos clients ? Comment transformer cette déconvenue indépendante de notre volonté en moment agréable pour nos vacanciers ?

Eurêkappa ! Nous affrétons un van et emmenons nos clients restés sur le carreau partager un repas typiquement mauricien dans une petite adresse très locale. Au diable les épices qui échauffent les palais et le confort sommaire de l’établissement !

La convivialité est savoureuse et les échanges colorés. Des étoiles brillent dans les yeux des convives et de ceux de notre hôte d’un soir. Notre première sortie culturelle est née.



Nous sommes en 2020. Tim, Anastasia, Mirella, Fatima, Asia, Pilo, Mame… de la République Dominicaine au Vietnam en passant par le Maroc ou la Grèce, ils ont aujourd’hui pris la relève et invitent chaque semaine nos clients au sein de leurs établissements, de leurs cuisines ou de leurs salons.

A travers le monde, nous avons travaillé pendant 6 ans à la confection de sorties culturelles dépaysantes, où l’authenticité et le partage s’érigent en maîtres-mots.





L’avantage d’un voyage en club expérientiel... En tout, 200 sorties culturelles incluses baladent les visiteurs aux confins de marchés locaux, leur apprennent l’artisanat local, le goût des saveurs du monde entier, leur nimbent leurs nuits de repas sous des cieux étoilés dans de vastes étendues sauvages, les plongent dans le mysticisme des temples ou les imbibent de bonheur lors de sorties en mer. Désormais, nous pouvons être fiers de ne plus nous contenter de voyageurs qui rentrent d’un pays, heureux d’avoir fait “la Thaïlande, Oman, la Sardaigne ou Zanzibar”, mais de compter dans nos rangs des personnes qui reviennent grandies, chargées d’émotions et de souvenirs impérissables.

… respectueux de l’environnement



La dimension éthique de notre travail nous a toujours semblé plus qu’importante. Comment incarner le voyage si nous ne comprenons pas nous-même l’importance de respecter les cultures étrangères ?

Depuis le mois de septembre, nous avons renforcé nos efforts. A travers l’obtention du label Agir Pour Un Tourisme Responsable, d’abord. Puis par la publication de notre manifeste éco-responsable, découpé en

Nous sommes le premier TO Club à avoir annoncé notre volonté de compenser 100% des émissions carbone d’ici 5 ans. A vouloir débarrasser nos structures de plastique à usage unique. A recycler les eaux usagées ou à former les professionnels du tourisme pour les aider à entrer de plain-pied dans cette phase de transition qui accompagnera indubitablement notre secteur d’activité. A proposer aux enfants de nos clients Kappa Club des ateliers ludiques, à destination, visant à ramasser en toute sécurité les déchets sur la plage puis de les recycler via des imprimantes 3D.



Cet esprit convivial, qualitatif, propice aux découvertes, nous le partageons jour après jour sur nos réseaux sociaux, mais aussi au sein de notre Atelier Kappa, notre showroom parisien dédié à notre marque. Un lieu qui reflète l'intégralité de nos valeurs et que nous sommes (et serons) ravis de vous faire découvrir lors d'ateliers coercitifs et toujours bercés par les sourires si chers à notre univers.

Découvrir l’Atelier Kappa



- Virginie Florin, Responsable de l’Atelier Kappa

- Téléphone : 06.30.81.54.15

- Mail :

- Pour découvrir notre lieu dédié au voyage, entièrement modulable et propice aux workshops, conférences, réunions ou moments de convivialité, merci de contacter :- Virginie Florin, Responsable de l’Atelier Kappa- Téléphone : 06.30.81.54.15- Mail : vflorin@boomerang-voyages.com @atelierkappa sur Instagram

