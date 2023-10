Karine Sebban-Benzazon devient présidente du groupe Vatel

"Si notre objectif premier reste d’accompagner chaque étudiant vers la réussite et l'épanouissement, je mettrai un point d’honneur à ce que les prochaines générations évoluent dans un cadre stimulant et sain, en phase avec nos valeurs familiales"

"enthousiaste"

Le groupe VATEL, spécialisé dans l’enseignement du management de l’hôtellerie et du tourisme, a un nouveau président qui est, en fait,En effet,, à la tête du groupe qu'il a fondé en 1981 et présidé depuis.Jusqu’alors directrice générale des établissements VATEL Business School de Nîmes (1999), Lyon (2007) et Nantes (2018), Karine Sebban-Benzazon possède une riche expérience professionnelle au plus près des enseignants et des étudiants du Groupe.Son ambition est d’œuvrer au bon rayonnement des formations VATEL, en(centres de formation dédiés aux métiers techniques de l’hôtellerie et de la restauration)., assure Karine Sebban-Benzazon,de succéder à son père.