Formation : le tourisme attire de nouveau les étudiants ! 🔑

« Le secteur a bien compris qu’il y avait des enjeux liĂ©s Ă

et que ça pouvait être une solution de recrutement »,

« L’alternance est un tremplin vers l’emploi non négligeable. Mais l’apprenant doit avoir conscience qu’il devient salarié d’une entreprise et doit faire le deuil de sa vie étudiante.



Le rythme n’est pas le même. En face, l’entreprise doit prendre le temps d’accompagner. L’alternance reste récente dans le tourisme. Toutes les entreprises, dont les PME et TPE, n’osent pas sauter le pas. Il me reste des entreprises partenaires à trouver pour 50 étudiants en BTS. »

« C’est devenu la normalité ! »

Ce format permet aux jeunes de ne pas payer la formation et d’être rémunérés. Pour les entreprises, le Gouvernement a mis

C’est un gros avantage »

« Pour le MS Tourisme qui correspond au 4e et 5e année, nous avons énormément d’offres d’alternance de la part d’entreprises.



Nous avons dû ouvrir une classe supplémentaire. Aujourd’hui, l’effectif est de 370 élèves, nous pouvons aller jusqu’à 400 étudiants »,

Cette annĂ©e encore, l’intĂ©rĂŞt pour l’alternance ne se dĂ©ment pas.note Julie Panadero, de l’ESCAET.L’école propose depuis 3 ans de suivre son bachelor et MBA en alternance et cherche ĂA l’IEFT oĂą, Julien Brillat, directeur, veut rappeler le cadre et mettre en garde Ă©tudiants et entreprises :, affirme Kevin Giraudeau. « des aides en place., prĂ©cise-t-il.Les entreprises aussi en redemandent !appuie le directeur opĂ©rationnel de l’EFHT.Un succès que Kevin Giraudeau impute entre autres Ă Parcoursup. En rĂ©fĂ©rençant le BTS Tourisme de l’établissement, la plateforme d’admission post bac a permis Ă l’EFHT de faire le plein de bacheliers qui poursuivent ensuite en bachelor, puis intègrent le MS Tourisme.D’ailleurs, après Avis Budget Group, Astotel est le deuxième groupe du secteur touristique Ă crĂ©er une classe dĂ©diĂ©e en BTS Tourisme avec l’école parisienne.L’établissement organisera un job dating le 12 septembre avec une quinzaine de recruteurs.