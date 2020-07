Kuoni France : Daphné Daget nouvelle directrice financière

Après une longue carrière dans le tourisme, Eros Donadello, le Directeur Général et Directeur Financier du Groupe Kuoni en France, a quitté le Groupe le 1er Juillet pour partir en retraite.



Il est remplacé dans ses fonctions de Directeur Financier pas Daphné Daget, diplômée de l’Institut Commercial Supérieur. Cette dernière connait bien le tourisme puisqu’après avoir occupé la direction financière de The Phone House, elle a rejoint en 2005 le groupe Thomas Cook puis en 2011 la Direction Financière du groupe Lastminute au sein duquel elle a occupé diverses fonctions jusqu’en 2017.



Par ailleurs Daphné Daget est l’une des fondatrices de l’Association « Femmes du Tourisme ».



« Je remercie chaleureusement Eros Donadello pour sa contribution au succès de Kuoni en France et souhaite à Daphné plein succès pour ce nouveau challenge » a déclaré Emmanuel Foiry, Président du Groupe Kuoni France.