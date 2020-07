L'Aéroport Martinique Aimé Césaire relance le chantier d'extension de l'aérogare passagers

Le projet d'extension de l'aérogare passagers de l'aéroport de Martinique Aimé Césaire est relancé.



Il avait été mis à mal en 2019, suite à la défaillance d’une des sociétés initialement attributaire du marché d’extension. La SAMAC (Société Aéroport Martinique Césaire) avait interrompu le chantier et relancer un appel d’offre pour le volet construction.



Ce 6 Juillet 2020, le Directoire et les actionnaires de la SAMAC au nombre desquels figurent : l’Etat Français, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique, la ville du Lamentin et la ville de Ducos ont désigné un nouveau groupement conduit par les sociétés AIA INGENERIE et SOGEA-MARTINIQUE respectivement pour les volets maîtrise d’oeuvre et construction.



La mise en service de cette extension est prévue au quatrième trimestre 2022.