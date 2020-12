L'Agence d'innovation touristique du Nord lance la semaine Data Inno Rando du 7 au 11 décembre 2020

Doté d'une nouvelle organisation, l'Agence d’innovation touristique du Nord se positionne désormais exclusivement à l’ingénierie touristique. Elle lancera son premier évènement digital du 7 au 11 décembre 2020 avec la semaine DATA INNO RANDO.

Désormais la structure baptisée « La Tangente » est passée d’une agence B to C à une agence qui travaille exclusivement en B to B. "Nous travaillons dorénavant avec et pour l’ensemble des partenaires et acteurs touristiques publics et privés" indique un communiqué de presse.



"Toute la filière touristique a été durement impactée par la crise sanitaire du covid-19. Si le repositionnement de notre agence résolument tournée vers l’innovation touristique a été pensé bien avant la pandémie, l’Agence d’innovation touristique du Nord se veut une lueur d’espoir pour les professionnels du tourisme. Par temps de crise, ne faut-il pas innover ? Toute l’équipe s’est mobilisée pour rendre opérationnelle l’offre de service de notre agence et préparer au mieux les conditions de reprise aux côtés de nos acteurs touristiques publics et privés, une reprise que nous espérons le plus tôt possible." souligne Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE Présidente de l’Agence d’innovation touristique du Nord, Vice-présidente en charge du Tourisme au Département du Nord.



Fort de cette nouvelle organisation, l’Agence d’innovation touristique du Nord organisera son premier événement : la semaine DATA INNO RANDO du 7 au 11 décembre 2020.



Ce rendez-vous 100% digital sera diffusé sur Twitch (plateforme de streaming) et sur les réseaux sociaux. Au programme et animé par Ludovic Dublanchet, consultant et conférencier etourisme : une série de webinaires pour vulgariser la data, l’expliquer et l’appliquer à l’itinérance et au tourisme, imaginer les randonnées du futur, bénéficier de retours d’expériences, des démos pour faciliter le parcours du randonneur.



Au programme des webinaires Plénière : "Vers l'infini et au delà"

Lundi 7/12/2020 11h - 12h

Désacralisons la data spatiale et mettons ces données à notre portée ! La data spatiale est partout dans notre quotidien sans qu’on s’en rende nécessairement compte : comment peut-elle servir vos itinéraires de randonnée et comment révolutionne-elle les pratiques de l’itinérance ? Comment vous faire accompagner par les spécialistes du sujet ?

Les intervenants :

Nicolas Frouvelle, CS Group - Frédéric Adragna, CNES - Gauthier Duponchel, IGN



Un regard sur l'itinérance du futur

Lundi 7/12/2020 14h30 - 15h30

Nous vous proposons un tour d’horizon sociologique autour de l’itinérance et de la data. Le numérique réinvente le loisir : comment se dessine l’itinérance du futur ? Quelles observations (usage des consommateurs, projets des startups) nous aident à réinventer l’itinérance ?

Les intervenants :

Laurent Queige, Welcome City Lab – Charlotte Chebassier, Kisio



Médiatiser sa destination outdoor grâce aux sportifs

Mardi 8/12/2020 11h - 12h

Enfilons nos baskets, chevauchons nos vélos ! Nos destinations regorgent de perles en matière d’itinérance : sentiers, points de vue, points d’intérêt... Comment les visiteurs addicts à l’outdoor augmentent leur expérience grâce aux app ? Comment s’appuyer sur ces communautés en perpétuelle recherche de «spots» pour les attirer sur nos territoires ?

Les intervenants :

Olivier Lebleu, Runnin’City - Mathias Riquier, Komoot



Marche & Rêve

Mardi 8/12/2020 14h30 - 15h30

Grâce aux jeux, aux balades sensorielles ou virtuelles qui s’appuient sur les outils numériques, nos visiteurs parcourent des kilomètres sans s’en rendre compte. Augmenter l’expérience client en s’appuyant sur les technologies, c’est bien, utiliser ces technologies pour déployer les sens de vos visiteurs, c’est mieux ! Voici quelques pépites en matière de promenade...

Les intervenants :

Antoine Mestrallet, Hérétique - Laurence Giuliani, Akken - Maxime Gattano, Augmenteo



La parenthèse inattendue

Mercredi 9/12/2020 10h - 11h

Larguons les amarres ! Déconnexion, micro-aventure... de l’appel pressant du cocooning au grand saut dans l’aventure sans 4G, nous vous proposons un tour d’horizon sur une tendance forte du secteur. Comment accompagner cette aspiration dans l’air du temps ? Quelles offres, pour quels publics ? Les intervenants :

Amélie Deloffre, 2 jours pour vivre - Jean-Philippe Gold, Mission Attractivité Hauts-de- France / CRTC



Innover par la data : qualité de l'air et piste connectée

Mercredi 9/12/2020 14h30 - 15h30

Inspiration (d’air pur) et innovation ! A la croisée des données spatiales, des mesures de stations météo et des remontées utilisateurs, quelles solutions plus performantes et plus utiles pour tous, autour de la qualité de l’air et de la pollution ? Respirons profondément et laissons-nous inspirer par ces acteurs de l’innovation ouverte...

Les intervenants :

Sébastien Larminet, Plume Labs - Guillaume Lecarpentier, ATMO Lab’Aireka



Le VAE, l'objet connecté qui révolutionne la mobilité de demain

Jeudi 10/12/2020 11h - 12h

Le marché du VAE (Vélo à Assistance Electrique) est en pleine explosion : la part du VAE a progressé de 12% dans le volume des ventes de vélos en 2019. Il embarque sur la route des loisirs des publics plus éloignés du vélo ou encore des cyclistes reculant leurs limites, se projetant sur de longues distances ou des dénivelés ardus... Tour d’horizon d’un succès prometteur, qui se branche aujourd’hui à d’autres fonctionnalités.

Les intervenants :

Stéphane Schultz, 15 Marches - Antoine Laporte Weywada, Géovélo - Nicolas Roussel, Koboo



L'observation touristique réinventée

Vendredi 11/12/2020 11h - 12h30

Quelles sont nos données invisibles et comment s’en servir ? Déconstruisons le mythe de l’accessibilité des données pour créer une synergie sectorielle. De l’opendata à la datavisualisation en passant par l’analyse prédictive : quels sont les cas d’usages appliqués au tourisme et à l’itinérance (mobilité, urbanisme, running, gestion des flux dans les équipement touristiques) ?

Les intervenants :

Clara Maximovitch, Opendata Soft - Julien Gassend, Datactivist - Etienne Franchet, Affluences - Amélie Deloffre, 2 jours pour vivre



