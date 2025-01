L’Anantara Plaza Nice Hotel recrute pour l’été 2025

Venez vivre cette expérience qui transforme les carrières et contribuez à créer la magie distinctive de l'Anantara Plaza Nice Hotel

Dans le cadre de son recrutement pour l’été 2025, l’Anantara Plaza Nice Hotel propose une variété de postes dans: réception, opérateurs, restauration au restaurant « SEEN by Olivier Nice », room service, cuisine, bar, conciergerie, housekeeping et spa. L’hôtel recherche à la fois des candidats pour des contrats à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD), permettant à chacun de trouver une opportunité adaptée à ses aspirations professionnelles.La journée de recrutement se déroulera dans les, offrant aux participants l’occasion de découvrir l’établissement tout en explorant les opportunités professionnelles disponibles. «», invite l’équipe de l’établissement.Les candidats intéressés peuvent également consulter les postes disponibles en ligne sur la. L’hôtel espère attirer des professionnels motivés, prêts à s’investir pour offrir des expériences mémorables à ses clients.Toutes les opportunités d'emploi sont disponibles ici