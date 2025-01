Ginto Hotels s’étend à Nice avec deux nouvelles acquisitions

Avec ces acquisitions, Ginto Hotels confirme sa volonté de redéfinir les standards de l’hôtellerie en France. Le groupe s’engage à offrir un cadre raffiné et accueillant, tout en respectant l’environnement et en valorisant le capital humain. En 2025, Ginto Hotels comptera près de 100 collaborateurs, un effectif en pleine croissance pour accompagner cette dynamique.



Depuis sa création, le groupe mise sur des adresses triées sur le volet, chacune ayant une identité propre, mais partageant une vision commune : offrir une hospitalité de quartier alliant qualité, convivialité et engagement écologique. Ces nouveaux projets à Nice s’inscrivent dans cette vision, renforçant la position de Ginto Hotels comme une référence incontournable de l’hôtellerie française.