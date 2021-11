L’Australie : le visa vacances-travail est de nouveau accessible

Le retour des voyageurs en visa Vacances-Travail en Australie à partir du 1er décembre est une excellente nouvelle pour notre industrie touristique. Ces voyageurs sont cruciaux pour le secteur du tourisme,

C'est la première étape de la réouverture des frontières de l'Australie.A partir du 1er décembre 2021 et après plus de 20 mois de fermeture, l'île-continent va accueillir ses premiers visiteurs étrangers. Les détenteurs d'un visa vacances-travail entièrement vacciné peuvent se rendre en Australie.Les nouvelles dispositions de voyage s'appliqueront aux détenteurs de visa Vacances-Travail (Working Holiday Makers subclass 417) et visa Travail et Vacances (Work and Holiday Visa subclass 462), précise l'office de tourisme du pays." explique Phillipa Harrison, le directeur général de Tourism Australia.