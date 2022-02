L’Euro résiste malgré la situation en Ukraine

Aux Etats-Unis, malgré un niveau d’inflation historique, la consommation se porte bien, et rebondit même en janvier avec une. Ce niveau n’avait pas été atteint depuis l’envoi aux Américains de chèques de plusieurs milliers de dollars par l’administration Trump en pleine pandémie.Cependant, l’inflation durable devrait prochainement, en pénalisant particulièrement les ménages les moins aisés.Le chiffre de l’indice des prix à la production en janvier aux Etats-Unis confirme que l’inflation accélère et touche tous les secteurs d’activité. La hausse est particulièrement préoccupante au niveau de l’énergie (+2,5%) et de l’alimentation (+1,6%) ; ce qui devrait impacter le pouvoir d’achat des ménages américains dans les mois à venir.La Réserve Fédérale américaine (Fed) est donc face à une situation compliquée et devra agir très agressivement pour convaincre les marchés et les consommateurs qu’elle est en mesure de maîtriser l’inflation. Les cambistes anticipent actuellement six hausses de taux de 25 points de base chacune d’ici la fin de l’année ; mais ces anticipations sont très fluctuantes., même si l’inflation est toujours un sujet,Les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont abouti à un très fort regain de volatilité et d’aversion au risque sur les marchés financiers, mais l’impact sur le marché des changes est pour le moment limité.sur les dernières séances, autour de 1.1350.De son côté,sur la semaine écoulée. Peu importe les crises, la paire connaît une absence de volatilité qui est remarquable et difficilement explicable.sur fond de réouverture des frontières et de reprise du tourisme.Après avoir atteint en octobre dernier un point bas face à l’EUR à 39.60, le THB regagne plus de 8% et évolue actuellement autour des 36.50, soit son plus haut niveau depuis mars 2021.Enfin, dans les pays émergents, le cycle de hausse des taux se poursuit avec, cette fois-ci, la Russie qui a relevé pour la huitième fois consécutive son taux directeur, à 9,50%.Seule la Turquie fait bande à part. La semaine dernière, la banque centrale, qui est contrôlée de facto par le gouvernement, a maintenu son taux directeur inchangé à 14%, alors que l’indice des prix à la consommation atteint 50% sur un an en janvier dernier. On peut parler d’hyperinflation à ce stade.