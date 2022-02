Marché des changes : l’inflation agite les marchés

La semaine dernière, la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, à 7,5% sur un an en janvier contre 7,0% en décembre, a entraîné un fort rebond de la volatilité. Cela confirme que les pressions inflationnistes aux Etats-Unis ne sont pas uniquement dues à la hausse des prix de l’énergie, mais aussi et surtout à l’engorgement continu du commerce international et la boucle prix-salaire.



La Réserve Fédérale américaine devra frapper fort lors de sa réunion du mois de mars prochain pour convaincre les marchés. Nous anticipons une hausse du taux directeur de 50 points de base, ce qui ne suffira pas. En effet, une hausse du taux directeur met en général six à neuf mois à se répercuter sur l’économie réelle.



L’indice des prix à la consommation devrait probablement atteindre 8% en février ou en mars.



Un tel niveau d’inflation a forcément des conséquences majeures sur l’activité économique. Certains indicateurs commencent à indiquer que la consommation se grippe aux Etats-Unis (ventes au détails, l’enquête NFIB d’optimisme des petites entreprises,…).



Selon de nombreux analystes, la spirale inflationniste résultant des injections massives de liquidité dans l’économie pour faire face aux conséquences de la pandémie, sera difficile d’arrêter. La tâche qui attend la Réserve Fédérale américaine est difficile.



En zone euro, l’inflation est moins élevée et on n’observe pas de boucle prix-salaire. L’énergie est la principale cause de la hausse des prix. Toutefois, il est fort probable que l’inflation subsiste plus longtemps que prévu.



La Commission Européenne a fortement révisé à la hausse ses prévisions d’inflation pour 2022, à 3,5% contre 2,2% il y a trois mois de cela. Les prochains mois vont être compliqués pour la Banque Centrale Européenne également.



Du coté des pays émergents, c’est cette fois ci la Pologne qui remonte son taux directeur de 50 points de base à 2,75%. D’autres hausses de taux devraient intervenir rapidement pour essayer d’endiguer une inflation qui s’élève à 8,6% en rythme annuel en décembre. Cette décision n’a étonnement pas eu d’impact sur le zloty polonais.