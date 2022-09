L’IFTM Top Resa se recentre sur les agents de voyages et les travel managers

Les chiffres-clés de l’IFTM Top Resa 2022 donnent le sentiment d’un retour progressif, mais totalement accompli, du secteur tourisme dans ses plus belles années.



Le salon va accueillir 1 060 marques et 170 destinations différentes, avec quelques beaux retours comme les Amériques, et de nouveaux venus comme l’Arabie Saoudite ou la Slovénie.



La surface totale d’exposition est 41% supérieure à celle de 2021, mais encore un quart inférieur à celle de 2019.



Paradoxalement, alors que le salon pouvait distribuer jusqu’à 1 million d’euros de subventions d’État pour aider les exposants à financer leurs stands, peu d’entreprises ont fait appel à ce dispositif. Soit elles ne le connaissaient pas, soit leur situation financière n’est pas si mauvaise. Ce qui en soi serait une bonne nouvelle.



Pour coller avec l’air du temps et les exigences du métier, l’IFTM Top Resa propose deux nouveaux espaces, le premier dédié au développement durable, organisé en coopération avec l’association Acteurs du Tourisme Durable et les EDV. Il sera essentiellement consacré à des ateliers thématiques sur les divers aspects du développement durable et de la responsabilité sociales des entreprises.



Le second espace est un Village de l’Attractivité pour participer à la revalorisation des métiers et fonctions dans le tourisme. On y retrouvera les écoles, les recruteurs, et tous ceux qui pourront aider à présenter les emplois ou favoriser les embauches.



Ce serait l’occasion, si tout se coordonne bien, de coller avec la campagne de communication qui sera lancée à la même période par le ministère en charge du Tourisme pour revaloriser les métiers.