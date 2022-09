L'OT d'Espagne relance sa campagne pour booster la mi-saison

Elle fait partie de la campagne internationale de Turespaña pour les marchés européens et se complète avec des actions en partenariat avec des acteurs du tourisme et des médias numériques puissants.



Des campagnes de marketing en partenariat avec TripAdvisor ont aussi été lancées avec les îles Canaries, la Catalogne, Madrid, Benidorm et les destinations du Pays Basque pour renforcer la campagne plus particulièrement vers ces destinations espagnoles.



Una campagne de marketing de contenu avec National Geographic a été lancée en septembre afin de faire découvrir à travers leurs légendes locales les Asturies, le Pays Basque ainsi que des destinations moins connues comme Cuenca, Tolède et La Manche.