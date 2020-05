L'UFC-Que Choisir assigne 20 compagnies aériennes dont... Air France !

Après les menaces les actes !



Quasiment un mois après avoir adressé une mise en demeure à 57 compagnies aériennes, et face à l'inflexibilité des acteurs du ciel français, l'UFC Que Choisir a décidé d'aller plus loin et assigner 20 transporteurs.



Si quelques compagnies ont modifié leurs conditions de remboursement, d'autres se montrent inflexibles, malgré les rapels à l'ordre de la Commission européenne.



" La majorité des transporteurs persiste à imposer des avoirs, au mépris de la réglementation.



Certaines compagnies font croire aux consommateurs que la situation particulière de pandémie leur permettrait de ne proposer qu’un bon d’achat? " questionne le communiqué de presse.



Et la récente décision d'Air France de rembourser les billets n'y change rien, elle est jugée comme une annonce en "trompe-l'oeil".



" Il n’est pas acceptable que les consommateurs subissent une discrimination selon la date d’annulation, cette dernière étant qui plus est fixée discrétionnairement par la compagnie aérienne. "