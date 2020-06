L’UMIH lance « Partir en France, c’est tendance »

Depuis lundi 18 mai et les propos rassurants du Premier ministre sur les vacances d’été, l’UMIH et ses syndicats associés ont lancé sur les réseaux sociaux la campagne « Partir en France, c’est tendance » et le hashtag #VacancesFrance.



Déclinée en 7 vignettes, cette campagne va mettre à l’honneur tout au long du mois de juin, les différents établissements qui composent le secteur CHRD (Cafés – Hôtels – Restaurants – Discothèques)et plus largement le tourisme.



« La réouverture, c’est une délivrance pour la profession. Les déplacements sont enfin autorisés et cela va permettre d’irriguer le territoire. Ce qui fera toute la différence, c’est la consommation des Français. Nous voulons les sensibiliser à partir et à rester en France pour leurs prochaines vacances afin d’être acteurs dans la relance économique », Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH.