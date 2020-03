L'UNAT veut protéger les emplois et assurer l’avenir des structures

Les mesures déjà annoncées pour assurer la continuité économique sont importantes.



Toutefois, L’UNAT alerte sur le fait qu’elles ne seront pas suffisantes si elles ne sont pas déployées immédiatement et adaptées aux spécificités de chaquesecteur.



L’enjeu est de sauvegarder la trésorerie de nos entreprises, et ce à très court terme.



Or, il nous revient que les banques sont encore très réticentes à accorder des prêts de trésorerie aux acteurs associatifs et de l’Économie Sociale et Solidaire, tout comme BPIfrance.



Il est vital que ce point soit rapidement débloqué ou qu’un autre dispositif alternatif soit organisé.



Cela pourrait par exemple être le cas avec la Caisse des Dépôts et des Consignations qui connaît bien notre secteur par le biais del’investissement.



Par ailleurs, l’UNAT propose de :



- Mettre en place un fonds national temporaire de garantie pour protéger toutes les entreprises de la filière d’un risque de succession de liquidations, et ne pas aggraver, par des ruptures de garanties financières, une situation déjà tendue suite à la faillite de Thomas Cook et de plusieurs compagnies aériennes;

- Envoyer un message puissant aux banques et aux assurances pour prendre en compte cette situation exceptionnelle;

- Travailler avec la Caisse des Dépôts pour un report et un échelonnement des loyers pour les établissements dont elle est partie prenante en tant qu’investisseur;

- Demander aux clients institutionnels et publics de régler les séjours et les réservations sans opposer le service non-échu.



55% des établissements du Tourisme Social et Solidaire sont situés en zone rurale, dans des communes de moins de 3.500 habitants. Ils accueillent majoritairement une clientèle française et participent activement à faire vivre le droit aux vacances tel qu’il est énoncé dans la loi de 1998 de lutte contre lesexclusions.



"Notre priorité collective doit être de tout faire pour préserver les emplois et les structures, afin que continue de vivre un tourisme et des vacances de qualité, accessible à tous partout sur le territoire national."