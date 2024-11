L'aéroport de Barcelone en partie inondé

La pluie continue de tomber en Espagne. Après les inondations qui ont provoqué la mort de plus de 200 personnes dans la région de Valence , c'est la région Catalogne qui fait face aux intempéries. L'agence météorologique espagnole (Aemet) a placé en alerte rouge Barcelone et son agglomération ainsi que le littoral.Sur les réseaux sociaux, des images de l'aéroport de Barcelone El Prat circulent montrant, la plateforme en partie inondée. De l'eau coule abondamment des plafonds, les sols sont inondés... Les fuites concernent principalement les zones publiques et le terminal 1.Sur le site Internet de l'aéroport, il est indiqué que plusieurs vols sont retardés. Une quinzaine de vols auraient été également détournées.