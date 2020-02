L'alter'Hostel : une auberge participative, solidaire, et éco-responsable !

TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Gaïa Guerrero : L'Alter'Hostel est pleinement ancré dans son territoire grâce aux liens qu'elle tisse avec les acteurs associatifs de la région. La démarche est de créer une interdépendance avec les professionnels et associations lyonnaises afin qu’en découle une relation pérenne et bénéfique à chacun.



D'un point de vue écologique, nous sommes partenaires avec l'association YOYO , qui collecte le plastique PET (polyethylene terephthalate) et l’envoie directement dans les filières sans passer par le centre de tri.



YOYO agit avec l’ensemble des acteurs des quartiers afin, qu’en plus du recyclage, de créer du lien et diminuer l’exclusion sociale.De plus l'association les « Eco-Charlies », qui lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus des magasins bio, organise des distributions tous les samedi à l'hostel. Nous organisons en collaboration un repas partagé par mois suivi d'une projection de film sur le thème de l'écologie ou de la solidarité.



Concernant la branche restauration de l'hostel, comme indiqué plus haut nous nous fournissons auprès de "l’Autre côté de la rue", une épicerie en SCOP proposant des produits de l'agriculture raisonnée. Le but étant de travailler avec des partenaires lyonnais partageant les même valeurs sociales et environnementales.



Nous proposons donc aux passagers non pas juste de séjourner à Lyon mais d'intégrer un réseau partageant des valeurs communes et de pouvoir s'impliquer dans la vie associative, afin de transformer leur séjour en une expérience vivante qui laissera sa marque dans l’esprit des passagers une fois rentré chez eux