L'appli Camp’in, un nouvel outil pour les gestionnaires de campings

Les campeurs pourront aussi accéder, dès leur réservation, à un espace sécurisé répertoriant toutes les informations relatives à leur séjour, mais aussi toutes les activités touristiques et culturelles disponibles aux dates de leur visite.



Camp’in permet aussi aux gestionnaires de campings de communiquer avec leur personnel.



Les dirigeants et les salariés ont accès à une application staff et un back office dédiés afin de gagner en réactivité.



Le suivi des missions est facilité, permettant de développer un confort de travail et d’offrir un meilleur service aux clients.