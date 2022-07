L’été est déjà torride et dans les aéroports ça surchauffe

RESANEO place la qualité de service au centre de son dispositif global ; Pour nous l’agence doit pouvoir s’appuyer sur d’autres professionnels et valoriser son rôle par rapport à l’achat direct auprès du fournisseur. RESANEO se revendique depuis sa création comme l’expert du transport et propose l’intégralité de l’offre aérienne du marché. Une offre qui se décline avec de nombreux services additionnels, les branded fares et l’après-vente.

Ce dernier item est assuré par nos Travel Angels qui répondent à vos demandes faites dans le suivi de commande. Ils s’appuient pour cela sur des outils de support techniques performants afin d’assurer une gestion efficace de toutes les demandes.

Sans oublier les conseils, comme inviter les clients à se pré-enregistrer pour gagner en temps et en sécurisation ou de voyager léger pour éviter tout risque de perte de bagage...



La gestion personnalisée parce que chaque client est unique, ainsi chaque service est simplement et clairement accessible sur le site de RESANEO que ce soit un bagage en soute, un besoin d’assistance, un repas spécial ou une réservation de siège et ce , que vous passiez via notre site B2B ou nos Marques Blanches.