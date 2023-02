Appli mobile TourMaG



L'hôtel & Spa du Castellet change de tête et de chef L'établissement sera désormais dirigé par Céline Risso

Après treize années passées aux commandes du pôle hôtelier de la Destination Castellet, Alexandra et Christophe Bacquié passent la main. L'établissement sera désormais dirigé par Céline Risso, tandis que Fabien Ferré devient le chef du restaurant gastronomique, 3 étoiles au Michelin.

Rédigé par PAULA BOYER le Lundi 20 Février 2023

Après treize années passées aux commandes du pôle hôtelier de la Destination Castellet, Alexandra et Christophe Bacquié ont annoncé leur départ pour un nouveau projet en Provence.



Désormais, l’Hôtel & Spa du Castellet 5*, Relais & Châteaux sera dirigé par Céline Risso, auparavant directrice des ventes du Cap D’Antibes Beach Hotel 5*, Relais & Châteaux.



« Je suis honorée de prendre le relais entourée d’une équipée passionnée et prête à écrire un nouveau chapitre où l’expérience client et le management participatif seront mes priorités. Ensemble, nous maintiendrons le niveau d’excellence qui ont fait la renommée internationale de cette maison emblématique en apportant la fraîcheur de notre génération » confie-t-elle, dans un communiqué publié par l'hôtel.



Comme Alexandra Bacquié à son arrivée en 2009, Céline Risso rejoint l’aventure Castellet a tout juste 38 ans !



Elle souhaite, dit-elle, avant tout offrir à ses clients une expérience unique et chaleureuse « comme à la maison » .



Comme Alexandra Bacquié, elle s'affiche très consciente de « l’importance des notions de bien-être au travail, d’engagements associatifs, de développement éco-responsable et de valeurs sociétales ».



Christophe Bacquié passe le flambeau L'Hôtel & Spa 5***** du Castellet se trouve dans le Var, à quelques pas du village médiéval éponyme, pas très loin non plus du village de la Cadière d’Azur, et également à quelques minutes de Cassis et de ses calanques, ou encore de Bandol…



Pendant leur treize années à la tête de cet établissement, Alexandra et Christophe Bacquié ont porté des projets d'envergure tels que l'ouverture du Bistrot San Felice et du restaurant L’Ephémère, la création d’un Spa de 700 m2, la rénovation du restaurant gastronomique et des bars et aussi le lancement du restaurant italien La Squadra.



C'est à Fabien Ferré, son chef second depuis dix ans et son « fils spirituel », que Christophe Bacquié passe le flambeau à la tête du restaurant gastronomique de l’Hôtel & Spa du Castellet. Un vrai challenge si l'on se souvient qu'en 2018, le restaurant gastronomique du Castellet s'est vu récompenser d’une troisième étoile Michelin.

Le restaurant gastronomique du Castellet rebaptisé Lavinia Nul doute que Fabien Ferré, entouré de ses proches collaborateurs (Guillaume Cocault en cuisine, Loïc Colliau et Francois Luciano en pâtisserie et Jonathan Pral en sommellerie) saura relever le défi.



Baigné depuis son plus jeune âge dans le monde de la gastronomie, il a grandi en Bourgogne aux côtés de ses grands-parents agriculteurs et ses parents pâtissiers chocolatiers.



C’est cependant vers la cuisine qu’il a décidé de se diriger. Il a débuté sa carrière en apprentissage au restaurant Le Rempart puis à l’Auberge des Gourmets auprès du Chef Daniel Rogié : il a alors découvert un métier passionnant et généreux.



Il a intégré ensuite le restaurant Les Terrasses avec Jean-Michel Carette, puis c’est avec le Chef Jean-Pierre Gillot au Moulin de Martorey qu’il a découvert la rigueur du métier et son envie d’aller plus loin.



Il a décidé alors d’intégrer la maison Troisgros 3* à Roanne où il a évolué pendant trois ans avant de rejoindre le Sud de la France, en août 2013. Depuis, il a participé à des concours de cuisine et remporté le Trophée de l’Espoir de l’Année 2014 organisé par le magazine Le Chef.



Même si son cœur se porte aujourd’hui vers la Méditerranée et la Provence, Fabien Ferré a gardé de ses racines bourguignonnes un amour inconditionnel pour les produits de qualité, les bons vins et le goût de la générosité !



"Tout ce qui compte, c’est l’excellence des produits" , assure cet homme qui, soucieux de trouver les meilleurs fournisseurs en circuit court, travaille en étroite collaboration avec les producteurs et artisans de la pêche locale.



Comme l'on pouvait s'y attendre, le départ de Christophe Bacquié s'accompagne d'un changement de nom de sa table d'exception. Dès le 15 avril 2023, le restaurant gastronomique du Castellet se nommera Lavinia.



Ce prénom à l’étymologie italienne qui est un clin d'œil à l'architecture toscane et au jardin arboré de cyprès de l'établissement, vise aussi à mettre en valeur les vins, et notamment ceux du terroir environnant de Bandol. D'ailleurs, la carte des vins du Lavinia comptera 800 références de vins.

