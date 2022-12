L’humain au service de la performance commerciale

K.VDV : Depuis 4 ans, j’ai eu la chance d’évoluer au sein des différents services d’ASSURINCO, ce qui me permet aujourd’hui d’anticiper les demandes de mes clients et de répondre au mieux à leurs attentes. Ma double expérience dans deux domaines différents me permet d’avoir une expertise renforcée dans le secteur du Tourisme et de l’Assurance, ce qui me permet une gestion rapide et compréhensible des dossiers.

De plus, étant Néerlandais, il m’est facile de parler 3 langues et de répondre à mes interlocuteurs en Français, Anglais et Néerlandais, ce qui facilite l’échange avec nos clients étrangers.

Etant une personne très pragmatique, je réponds aux objections des clients de manière précise et opérationnelle, ce qui me permet une intervention rapide et efficace en cas de problème.