LATAM - Delta : pourquoi une coentreprise ?

" L'approbation du Département des transports va permettre de commencer à travailler avec Delta pour offrir des avantages plus nombreux et plus intéressants aux clients de LATAM et de Delta, tels que des correspondances plus rapides et l'accumulation conjointe de miles dans les programmes de fidélisation, entre autres.



Je suis certain qu'au fil du temps, nous serons en mesure d'offrir les meilleures connexions, tout en intégrant une vision durable de l'avenir ", a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group.



La joint venture ne date pas d'aujourd'hui, le processus a été long entre les 2 compagnies.



Il faut remonter en 2019, pour que Delta et LATAM annoncent qu'elles formeraient le premier partenariat aérien à travers les Amériques. Puis en 2020, Delta et LATAM ont lancé leurs premiers services en codeshare en Amérique du Sud, et en 2021, ils ont étendu ces services à 20 liaisons entre les États-Unis et l'Amérique du Sud.