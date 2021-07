LOT Polish Airlines débarque à l'aéroport de Strasbourg

Les vols sont opérés les lundis et jeudis en semaine de session plénière au Parlement Européen, soit 1 à 2 fois par mois, par LOT Polish Airlines. Le lundi dans le sens SXB-WAW, et le jeudi dans le sens WAW-SXB, le vol fait une escale de 30mn à Munich (soit temps de trajet total de/vers Varsovie de 3h pour ces 2 trajets).Pour les personnes intéressées, la ligne est desservie les semaines du 5 juillet, 12 septembre, 3 et 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2021.