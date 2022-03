LOT Polish Airlines lance 3 nouvelles destinations

LOT Polish Airlines annonce l’ouverture de trois nouvelles lignes via Varsovie : Mumbai (Bombay - BOM), Sarajevo (SJJ) et Baku (GYD).



Delhi est à nouveau desservie par LOT en 787-Dreamliner, 3 fois par semaine depuis le 29 mars, puis 5 fois par semaine à partir du 2 mai 2022 (LO071/LO072). Une nouvelle ligne sera opérée en Inde vers Mumbai à partir du 31 mai prochain.



MUMBAI (Bombay) sera desservie en Boeing 787-Dreamliner Tri-classes. Les vols WAWBOM sont proposés le mardi et le samedi (LO075). Les vols retour BOMWAW sont opérés le mercredi et le dimanche (LO076).



Les vols vers la capitale de la Bosnie-Herzégovine auront lieu 5 fois par semaine, à partir du 30 mai, en Embraer Jet 175 de 82 sièges.