La Colombie entrouvre la porte des vols internationaux l'interview de Flavia Santoro Trujillo, présidente de ProColombia

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La Colombie se prépare à nouveau à accueillir les voyageurs internationaux. Deux vols de Fort Lauderdale et Miami s'envoleront à partir du 19 septembre 2020. L'ouverture avec la France n'est pas encore programmée. Le point avec Flavia Santoro Trujillo, présidente de ProColombia.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 18 Septembre 2020

TourMaG.com - La réouverture de l’aéroport signifie-t-elle un retour des touristes internationaux et particulièrement celui des touristes français ? Si oui, quelles mesures vont être mises en place ? (tests, quarantaine, contrôle de la température…)



Flavia Santoro Trujillo : Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les voyageurs et vols internationaux.

De ce fait, le Ministère de la Santé a approuvé l’opération des vols internationaux le 1er septembre et nous sommes très heureux que la Colombie puisse accueillir de nouveau deux vols internationaux à partir du 19 septembre.



La compagnie aérienne américaine Spirit volera de Fort Lauderdale à Carthagène et la compagnie aérienne colombienne Viva Air va inaugurer ses vols Carthagène – Miami.



Ces vols appliquent les protocoles de biosécurité requis par le Ministère de la Santé.



De plus, les voyageurs qui arrivent de Colombie doivent présenter un résultat négatif au test PCR pour la Covid-19 réalisé moins de 96 heures avant l’horaire d’arrivée stipulée.



Les passagers doivent porter un masque dans l’avion et dans les aéroports et ils seront soumis à un contrôle de température lors de la sortie de l’appareil.

Pour faciliter le processus d’arrivée, les passagers doivent remplir le questionnaire en ligne CheckMig :



C’est un grand pas dans la bonne direction pour relancer le tourisme en Colombie et nous sommes optimistes quant au fait que cela marquera le début d’une réouverture plus large des marchés internationaux.



Le Gouvernement National s’est efforcé de maintenir le grand niveau de connectivité que nous avions atteint avant la pandémie entre les aéroports internationaux de Colombie et les grandes villes mondiales.



Celui-ci inclue le report des paiements et contrats de location pour les concessionnaires d’aéroports et une réduction de 19% à 5% de la TVA sur les billets d’avion et l’essence. Le 1er juin les compagnies aériennes ont commencé à vendre des billets de vols internes en Colombie et le 21 juillet le pays a mené ses premiers tests de vols locaux.



Actuellement, 16 aéroports fonctionnent avec des vols internes qui appliquent des protocoles de biosécurité stricts. Par exemple, le 1er septembre, l’aéroport El Dorado à Bogota a rétabli la connectivité avec 13 villes mobilisant plus de 107 000 milliers de passagers. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les voyageurs et vols internationaux.De ce fait, le Ministère de la Santé a approuvé l’opération des vols internationaux le 1er septembre et nous sommes très heureux que la Colombie puisse accueillir de nouveau deux vols internationaux à partir du 19 septembre.La compagnie aérienne américaine Spirit volera de Fort Lauderdale à Carthagène et la compagnie aérienne colombienne Viva Air va inaugurer ses vols Carthagène – Miami.Ces vols appliquent les protocoles de biosécurité requis par le Ministère de la Santé.De plus, les voyageurs qui arrivent de Colombie doiventLes passagers doivent porter un masque dans l’avion et dans les aéroports et ils seront soumis à un contrôle de température lors de la sortie de l’appareil.Pour faciliter le processus d’arrivée, les passagers doivent remplir le questionnaire en ligne CheckMig : http://bit.ly/checkmig C’est un grand pas dans la bonne direction pour relancer le tourisme en Colombie et nous sommes optimistes quant au fait que cela marquera le début d’une réouverture plus large des marchés internationaux.Le Gouvernement National s’est efforcé de maintenir le grand niveau de connectivité que nous avions atteint avant la pandémie entre les aéroports internationaux de Colombie et les grandes villes mondiales.Celui-ci inclue le report des paiements et contrats de location pour les concessionnaires d’aéroports et une réduction de 19% à 5% de la TVA sur les billets d’avion et l’essence. Le 1er juin les compagnies aériennes ont commencé à vendre des billets de vols internes en Colombie et le 21 juillet le pays a mené ses premiers tests de vols locaux.Actuellement, 16 aéroports fonctionnent avec des vols internes qui appliquent des protocoles de biosécurité stricts. Par exemple, le 1er septembre, l’aéroport El Dorado à Bogota a rétabli la connectivité avec 13 villes mobilisant plus de 107 000 milliers de passagers.

Autres articles La Colombie mise sur le vélo pour attirer les touristes

Réceptif : Aventure Colombia met en ligne un site dédié aux pros du tourisme

Tour du monde des réceptifs : en Colombie, les danseurs de salsa ont remisé leurs chaussures...

Colombie : appel à la grève générale à partir du 27 novembre 2019

ProColombia et Air France – KLM organisent un petit déjeuner Colombie TourMaG.com - Quelle est la situation de l’épidémie du Covid-19 en Colombie ?



Flavia Santoro Trujillo : Le gouvernement Colombien a promulgué une réponse rapide au Covid-19 et a maintenu le bilan des infections et décès relativement bas comparé aux autres pays d’Amérique Latine.



Notre pays a rapidement pris des mesures d’isolement ce qui nous a permis de renforcer les capacités de notre système de santé en augmentant les unités de soins intensifs et en achetant des approvisionnements d’urgence ainsi que des équipements médicaux.



La distanciation sociale implémentée à travers le pays a également été un élément clé de ralentissement du taux d’infection du virus.



Cependant, ces mesures qui ont pour objectif de sauver des vies ont aussi eu un fort impact sur notre économie. Le gouvernement a mis en œuvre des initiatives d'allègement pour aider les entreprises de différents secteurs, notamment des exonérations fiscales, une aide au paiement des salaires et une abstention des obligations de sécurité sociale. En plus de cela, le gouvernement a étendu les marges de crédit par le biais d’institutions financières contrôlées par le gouvernement et a réduit les taux d’intérêt.



La Colombie a tenté de trouver un équilibre entre la distanciation adéquate et l’activité économique en gardant ouvert des secteurs qui étaient cruciaux pour l’économie et notre chaîne logistique, incluant la nourriture, l’agriculture, les services de finance et les services essentiels.



A partir du 1er septembre, après 171 jours de pandémie et 152 jours d’isolement, le pays est entré dans une nouvelle phase que le gouvernement a nommé isolement sélectif et période de responsabilité individuelle.

Cela signifie que toutes les activités commerciales sont à nouveau en service avec des protocoles de biosécurité stricts, les seules activités restreintes étant les bars et événements et la consommation d’alcool dans les espaces publics ou dans les établissements commerciaux.



De plus, les activités touristiques sont une fois de plus autorisées, il n’y a pas de restrictions pour le transport aérien ou les voyages en voiture. Il est important de souligner que le Ministère de la Santé a approuvé l’opération des vols internationaux dès le 1er septembre. Et comme je l’ai expliqué plus tôt, le 19 septembre deux vols internationaux à destination des États-Unis vont commencer les opérations.



Seize aéroports ont d’ores et déjà la certification biosécurité du gouvernement et 6 d’entre eux ont la Certification Biosécurité Tourisme qui a le support de l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO).

Nous sommes confiants concernant le futur. Nous croyons que ces mesures que nous avons prises afin de faire face à la pandémie aideront la Colombie à retrouver le chemin de sa croissance économique et sociale une fois que cela sera terminé.

Le tourisme "le nouveau pétrole de la Colombie". TourMaG.com - Que représente le tourisme pour la Colombie et que représente le marché français ?



Flavia Santoro Trujillo : J’aimerais tout d’abord expliquer comment le tourisme en Colombie a augmenté de façon exponentielle. En 2019 nous avons atteint des chiffres historiques parce que 4,5 millions de visiteurs non-résidents sont entrés dans le pays, 3 % de plus que sur la même période en 2018 et le taux d’occupation des hôtels était de 57%, le plus haut taux durant ces 15 dernières années.



La France est l’un des plus importants pays pour notre stratégie de promotion touristique, en fait c’est le deuxième marché d’Europe qui visite le plus la Colombie. Le taux moyen d’augmentation des arrivées de voyageurs français sur le territoire colombien était de 15% durant les 5 dernières années. A la fin de 2019, les arrivées d’étrangers en Colombie qui résident en France ont progressé de 12,2% comparé à 2018, cela est dû à une augmentation de plus de 9 400 voyageurs qui sont arrivés dans notre pays.



Bien sûr, la pandémie vient bouleverser ces remarquables résultats mais de janvier à février, quand nos vols internationaux n’étaient pas encore fermés, nous recevions plus de 19 000 visiteurs de France, 2,7% de plus que durant la même période en 2018.



TourMaG.com - Selon vous, que va changer la crise du coronavirus dans le secteur du tourisme ?



Flavia Santoro Trujillo : Je pense que le secteur du tourisme a une immense résilience qui joue un rôle crucial dans la reprise de l’économie et du tourisme Colombien et mondial.



Le tourisme en Colombie est devenu durant la dernière décennie une source importante d’échange étranger et d’emploi pour le pays. Grâce à cela, le président Duque a nommé le secteur “ le nouveau pétrole ”.



Comme je l’ai expliqué, 4,5 millions de visiteurs non-résidents sont venus sur le territoire en 2019, une augmentation de 3% comparé à 2018. Le taux d’occupation des hôtels était de 57% (le plus haut taux durant ces 15 dernières années), nous avons été reconnus comme la meilleure destination en Amérique du Sud selon le World Travel Awards et choisis par la plus importante association de tour-opérateurs aux États-Unis-Ustoa comme pays tendance à visiter en 2020.



2020 a également démarré avec des bonnes nouvelles. Nous avons gagné pour la quatrième fois de suite le Global Big Day, la plus importante compétition d’observation d’oiseaux dans le monde. Les Webby Awards ont attribué à Colombia.travel (le site touristique officiel du pays) la reconnaissance du meilleur site touristique au monde. Enfin, pour l’Association Internationale des Congrès et des Conventions (ICCA), la Colombie compte parmi les 30 pays qui reçoivent le plus d’événements mondiaux.



Cette année était indubitablement une année de grandes attentes pour le secteur, cependant, l’apparition de la pandémie causée par la Covid-19 nous a forcé à changer nos plans et à nous adapter rapidement aux nouvelles conditions. Dernièrement, nous avons travaillé pour renforcer notre offre touristique, maintenir notre connectivité et surtout regagner la confiance des voyageurs sur nos destinations.



Nous voyons des opportunités dans cette situation difficile, nous croyons que la Colombie se maintiendra comme une destination durable et digne de confiance en Amérique latine.

Lu 194 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Quarantaine, frontières : 20 associations européennes du voyage lancent un appel à l'Europe Restrictions voyages : quels sont les pays encore accessibles aux Français ? (Maroc, Madère et Açores - réactualisé 18/09/2020)