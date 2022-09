Appli mobile TourMaG



La Corse en groupe, séjours balnéaires, escapades culturelles, circuits découvertes… avec Ollandini Voyages c’est déjà le moment de réserver 2023 !

Leader sur le marché des vacances en Corse depuis de nombreuses années, Ollandini Voyages a réussi à se démarquer grâce à son expertise et son savoir-faire. Professionnels et passionnés, nos agents ont une connaissance parfaite de chaque coin de l’Ile de Beauté. À l’écoute, ils rendront votre séjour merveilleux et en totale adéquation avec vos envies. Culturel, terroir, balnéaire ou même sportif, nous veillons à diversifier nos offres afin que chacun d’entre vous trouve le séjour de ses rêves.



À votre service depuis plus 85 ans, faites-nous confiance en réservant votre séjour sur l’Ile de Beauté dès maintenant.

Lundi 5 Septembre 2022

Le Service Groupe d’Ollandini voyages vous propose : Le Marina Viva : hôtel-club***



Idéalement situé à Porticcio entre mer en montage, l’hôtel-club 3* bordé d’une immense plage de sable fin vous accueille dans une ambiance détendue et familiale au sein d’un domaine naturel et préservé de 10 hectares planté à foison de pins, eucalyptus, mimosas et palmiers.



L’hôtel Marina Viva :



350 chambres 3* à l’architecture méditerranéenne. Celles-ci disposent d’un balcon ou d’une terrasse pour les rez-de-chaussée. En supplément, vous pourrez choisir une vue jardin ou une vue mer : il y en a pour tous les goûts !



La Résidence Marina Viva :



120 appartements sont disponibles, offrant une vue exceptionnelle sur le parc généreusement boisé du Marina Viva. Tous de plain-pied, les logements disposent d’une superficie de 29 à 38 m². Vous bénéficierez d’une terrasse privative agrémentée d’un parasol, qui vous sera bien utile lors des belles journées ensoleillées !



Coté gastronomie, le Marina Viva vous propose une large gamme de choix. Pour bien commencer votre journée, le petit déjeuner est généreusement servi sous forme de buffet continental. Le restaurant principal, il vous propose également une cuisine sous forme de buffet… à thèmes & à volonté ! Deux buffets corses sont prévus au cours de la semaine, pour que vous puissiez découvrir nos authentiques spécialités. Quant au bar U Paradisu, profitez-en pour vous rafraichir ou pour grignoter. Celui-ci est idéalement situé au cœur du parc, installé sur la terrasse autour d’une jolie fontaine.



8 jours/ 7 nuits en ½ pension avec 3 excursions, déjeuner inclus et ¼ vin.

A partir de 995 €/ personne entre le 15 et le 30/04 au départ de Paris, base 25 personnes minimum.



Notre circuit haut de gamme et décontracté : le Dolce Vita Dolce Vita vous propose une découverte tout en douceur de l’île de beauté, pour ne rien manquer de l’essentiel... Le temps de 8 jours et 7 nuits, sillonnez les routes, les sites et les merveilles de Corse. Commencez votre séjour en visitant librement Ajaccio, la ville natale de Napoléon. Déjeunez en ville puis partez vers Cauro, le col de Menta et finissez par Bastelica.



Profitez des journées libres ou optez pour nos excursions facultatives. Partez à la découverte de Propriano et du golfe du Valinco , de Sartène, la plus corse des villes corses , ou même de Bonifacio, célèbre pour ses falaises de calcaire blanc… Admirez Cargèse et ses belles églises latine et grecque, ainsi que Porto et son fabuleux paysage minéral des Calanche de Piana…



Visitez ensuite Saint-Florent et la Balagne, passez par Calvi, cité historique et culturelle. Découvrez le Désert des Agriates, les villages de Corbara ; l’Île-Rousse et son admirable golfe. Continuez votre escapade en explorant le Cap Corse, ses marines, ses tours génoises, ses plages et ses petits villages. Finissez votre aventure en marge du littoral et parcourez la ville de Corte, capitale historique et culturelle de l'île.



Les points forts de notre séjour ? Partez au départ de votre région, ne changez que 2 fois d’hôtels, jouissez d’un « déjeuner du pêcheur », d’une soirée « chants et guitares » et… d’une gratuité pour 25 payants ! Alors, qu’attendez-vous pour réserver ?



A partir de 1053 €/personne en pension complète au départ de Paris.



Et pour les individuels avec Ollandini Voyages, profitez des avantages de l’arrière-saison en Corse ! Emblématique d’Ollandini Voyages, le circuit Isola Bella vous propose un tour de Corse en autocar, en 7 nuits et 6 étapes. Circuit des plus complets, il guide ses participants jusqu’aux villages, montagnes, littoraux, sites naturels et monuments historiques typiques de l’île. D’Ajaccio à Calvi, passez par Porto-Vecchio, Bastia et même Bonifacio. Découvrez les villes les plus populaires et emblématiques de Corse. Explorez le Cap Corse, Sartène et Propriano. Sillonnez les routes jusqu’au désert des Agriates. Admirez au passage, les spectaculaires Calanche de Piana. Arrêtez-vous à Corte, capitale historique de l’île.



Le temps d’une semaine, laissez-vous porter afin de découvrir les nombreuses merveilles corses !



Sur l’arrière-saison, nous avons encore des disponibilités sur notre circuit Isola Bella et sur nos formules clubs au Marina Viva. Alors ne perdez plus votre temps, la Corse vous attend !



Contact



Service individuels :



Service groupes :







Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.Service individuels : resa.indiv@ollandini.fr - 04 95 23 92 92Service groupes : groupes@ollandini.fr - 04 95 23 92 40 www.ollandini.biz ou www.ollandini.fr

