La Corse et la Grèce, découvrez les itinéraires maritimes et côtiers de cet été avec CroisiEurope !

A bord de bateaux à taille humaine, CroisiEurope propose deux croisières estivales à destination de l’île de Beauté ou de l’archipel des Cyclades pour des vacances inoubliables en mer.

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 13 Juin 2022

Les Cyclades et le Dodécanèse, les îles secrètes de la Grèce l’archipel des Cyclades, éden grec de la mer Egée, pour un voyage au cœur du berceau de notre civilisation.



Au départ d’Athènes, véritable joyau chargé de 2500 ans d’Histoire dont témoignent les sites archéologiques incontournables dispersés aux quatre coins de la ville, cette croisière est une invitation au cœur de l’héritage de la Grèce Antique. On s’y aventure dans les ruelles du quartier pittoresque de Plaka qui mènent jusqu’à l’Acropole qui surplombe la capitale grecque et offre une vue spectaculaire sur la ville et sur le port du Pirée.



Après une immersion dans la cité d’Athéna, direction les Cyclades, où escales envoutantes et dépaysantes mènent sur les plus belles îles de l’archipel. De Delos, île sacrée d’Apollon, en passant par Mykonos, paradis aux eaux turquoise, le îles du Dodécanèse.

Rhodes, ville médiévale, avant de débarquer à Kos, île au vaste sanctuaire dédié au dieu guérisseur Aclépios et ancienne demeure d’Hippocrate.



Enfin, le navire rejoint Santorin, île volcanique aux nuances bleues et blanches qui en font un décor féérique surplombant la mer Egée puis Paros, île réputée pour sa beauté naturelle et incomparable avec ses plages aux eaux cristallines, ses sentiers reliant des villages traditionnels et ses paysages à couper le souffle.



Cette croisière de 7 jours est l’occasion idéale de découvrir les plus célèbres îles secrètes des Cyclades et du Dodécanèse en un seul voyage, sans défaire ses valises à bord d’un bateau à taille humaine accueillant seulement 197 passagers.



Ne manquez pas nos offres inédites sur cette croisière avec 10% de remise par personne ou encore l’offre famille avec 30% de remise pour les enfants jusqu’à 16 ans sur une sélection de dates, ainsi que le supplément single offert, afin de satisfaire chaque profil de voyageur.



Grand Tour de Corse au départ de Nice, l’Île de Beauté révèle ses trésors Forte de son succès, pour la troisième saison consécutive, La Belle des Océans parcourra les côtes Corse pour une croisière d’exception à la découverte de l’île de Beauté.



Depuis les remparts de la citadelle jusqu’à la féerie des calanques, entre bleu profond et collines sauvages, cette croisière en direction d’Ajaccio prend le voyageur par le cœur pour l’emmener à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées.



Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, l’Île Rousse : la Corse déploie sa nature grandiose et son âme authentique, ses rochers spectaculaires et l’or fin de ses plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées.



Au programme : un subtile mosaïque d’émotions et de sensations, de splendeurs et de mystères, de spécialités culinaires et de chants traditionnels, l’île de Beauté, œuvre impérissable, sur laquelle le temps n’aura pas d’emprise et qui embrasera chaque regard.





À bord, chaque pas est une aventure : des salons-bar à la piscine et au centre de fitness, du spa au salon bien-être, entre espaces bien pensés et services sur-mesure, tout a été conçu pour offrir un confort haut de gamme et rendre la croisière inoubliable. Le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine contemporaine et internationale délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Un restaurant-grill, ainsi qu’un bar-lounge, se trouvent également au niveau de la piscine.



Une sélection d’offres à destination de tous sont également applicables sur cet itinéraire, avec 10% de remise par personne ou encore l’offre famille avec 30% de remise pour les enfants jusqu’à 16 ans sur une sélection de dates, ainsi que le supplément single offert !



N’oubliez pas le Challenge Agents de Voyages !

Cumulez un maximum de points et choisissez votre croisière fluviale, maritime ou lointaine avec en point d’orgue : notre safari-croisière en Afrique australe pour vous et un accompagnant !



Il est encore temps de participer au Challenge Agent de Voyages ! Il vous suffit de vous inscrire au préalable en ligne, puis de cumuler un maximum de points pour embarquer pour la croisière qui vous fera rêver !

Pour 1€ vendu sur une croisière CroisiEurope, vous gagnez 1 point.



Telephone : 0 826 101 234



Site web : https://pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

