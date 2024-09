La Costa Verde, un paradis aquatique et terrestre au sud du Brésil

Du côté d’Ilha Grande, on ne peut être que subjugué par la beauté tropicale qui règne sur cette île ultra-préservée. Située à une quinzaine de kilomètres des côtes, Ilha Grande s’étend sur moins de 200 km 2, mais concentre néanmoins de nombreux trésors naturels. Ouverte au tourisme depuis seulement une vingtaine d’années, la petite île est un vrai havre de paix, où la connexion avec la nature est presque une religion. L’île regorge de chemins de randonnée absolument magnifiques, certains menant à des plages paradisiaques comme celle de Lopez Mendez. Sable blanc et fin, des eaux chaudes et transparentes, une jungle luxuriante parcourue par des dizaines d’espèces animales, Ilha Grande est un vrai sanctuaire écologique. Les 3 000 habitants ont à cœur de préserver cet écosystème rare. Ainsi, les voitures sont interdites sur l’île, on s’y déplace généralement à vélo, ou à pied ! La sérénité de cet espace unique prend directement au cœur, on y vient pour se ressourcer, loin des tumultes du monde urbain. Balade en bateau au gré des îlots, snorkeling, plongée, marche, Ilha Grande est une ode à la déconnexion. Ses joyaux naturels s’explorent autant qu’ils se contemplent. Le hameau principal de l’île, Abrão, propose de nombreux restaurants où l’on peut déguster la pêche du jour tout en sirotant une caïpirinha les pieds dans le sable, avec un air de Bossa Nova en fond sonore. On compte aussi quelques bars en bord de mer où l’on peut finir la soirée en écoutant de la musique live.



Un peu plus au sud, la ville de Paraty promet quant à elle de belles découvertes historiques. Toujours dans un cadre tropical idyllique, la petite cité est également connue pour abriter des nombreux vestiges de l’époque coloniale portugaise. Classée à l’UNESCO, Paraty était autrefois le port principal pour l’acheminement d’or et d’esclaves. La richesse architecturale du centre historique nous plonge dans le Brésil du XVII em siècle, tandis que le paysage environnant lui donne des airs de film d’aventure. Flâner dans les venelles pavées du village vous donnera le ton de ce décor contrasté exceptionnel a hissé Paraty au rang de meilleure destination touristique de charme du pays. À l’inverse d’Ilha Grande et d’Angra dos Reis, les plages environnantes ne sont accessibles qu’en voiture car un peu éloignées du centre ou en bateau. Le bateau aura l’avantage de vous faire découvrir de petites îles et plages désertes parsemées sur les rivages de la baie, un véritable enchantement. La nuit venue, Paraty devient une petite ville animée. On compte de nombreux bars et restaurants, mais aussi quelques boutiques d’artisanat local très agréables. Paraty possède également une vie culturelle très dynamique avec de nombreux ateliers d’artistes, des expositions, mais aussi un festival international de littérature qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Entre Histoire, culture et nature, Paraty est sans conteste une destination à ne pas manquer si l’on parcourt la Costa Verde.



La Costa Verde est une région balnéaire subjuguante et très riche. Ce morceau de l’Histoire brésilienne est aussi un espace naturel unique aux mille trésors. Notre circuit à travers ses beautés promet des moments exclusifs et haut de gamme qui vous laisseront des souvenirs indélébiles.