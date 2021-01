La Grande Odyssée a fait étape à Valmorel (Savoie)

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc c’est l’histoire d’un rêve. Le rêve d’une grande aventure qui traverserait nos massifs alpins. Elle est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe.C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Cette année, un plateau sportif d’exception est attendu avec 68 mushers et leurs 600 chiens-athlètes venant de grandes nations du mushing européen (France, Suisse, Espagne, Allemagne et Italie).Ce sont plus de 50 000 spectateurs qui vivent chaque année une expérience unique, au coeur de 20 stations, villes et villages, de Savoie Mont Blanc en habits de fête pour l’occasion, en assistant à La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.Malheureusement, le contexte sanitaire n'a pas permis de réitérer cette grande fête.Voici en images, l'étape à Vamorel de ce samedi 16 janvier 2021.Pour en savoir plus : www.grandeodyssee.com/