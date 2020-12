Marseille, la belle rebelle dans ses plus beaux atours

On ne présente plus Marseille, la plus vieille ville de France, avec ses 2 600 ans d'histoire. Une métropole qui se laisse pas indifférents ceux qui l'approchent. Belle, cosmopolite, communautaire, dérangeante, la Massalia grecque est devenue une grande capitale du tourisme. Mais elle ne dévoile ses atouts et ses atours qu'à ceux qui savent l'approcher et la séduire, ceux qui laissent de côté préjugés et clichés...

Samedi 12 Décembre 2020

