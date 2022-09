La Grèce veut s’imposer comme destination d’hiver

Quid de l’augmentation des prix des billets d’avion ou encore de l’hôtellerie ? « Je ne pense pas que ce soit un frein, car il y a des vacances pour tous en Grèce, du club au haut de gamme et beaucoup de destinations abordables » , répond le ministre du Tourisme.



La Grèce mise sur ses facilités à accueillir les voyageurs, à seulement 2h50 de Paris et à être accessible avec des billets qui resteront toujours moins élevés que sur du long-courrier. Sans compter que toutes les destinations asiatiques, n’ont pas rouverts.



« Il y a 124 îles habitées en Grèce. Autant d’opportunités d’explorer la gastronomie, le patrimoine, l’agritourisme, le wellness…, vante le ministre grec. Si je prends l’exemple de la région d’Epirus, qui borde la mer Ionienne, était la plus pauvre d’Europe il y a 15 ou20 ans. Désormais, c’est une fantastique destination pour l’hiver et le city break. »



Le pays d’Epicure a de beaux jours devant lui…