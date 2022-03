Voyages Grèce : important changement dans le protocole

Tous les voyageurs âges de 5 ans et plus, en provenance de France, d’un pays de l’Union Européenne, Schengen et assimilés, doivent présenter l’un des documents sanitaires suivants pour voyager en Grèce :



- Certificat de vaccination numérique européen (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC) ou reconnu par l’EMA, en cours de validité, de plus de 14 jours et de moins de 9 mois après le schéma complet de vaccination ou sans limitation de durée pour les voyageurs qui ont effectué une dose de rappel ;



- Certificat de rétablissement numérique européen de plus de plus de 14 jours et de moins de 180 jours suite à un test de dépistage positif en laboratoire ou établissement agréé ;



- Test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l’arrivée en Grèce ;



- Test négatif antigénique rapide de moins de 24h avant l’arrivée en Grèce.



L’accès aux îles reste soumis aux tests de dépistage ou certificats de vaccination.