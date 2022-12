La Méditerranée désignée zone de contrôle des émissions

L'Organisation maritime internationale a désigné la mer Méditerranée comme nouvelle zone de contrôle des émissions (ZCE).Une fois mise en œuvre en 2024, la ZCE imposera aux navires de respecter des limites strictes d'émissions de particules et d'oxyde de soufre (SOx) ne dépassant pas 0,1 %, ce qui entraînera une baisse de près de 79 % des émissions de SOx. En comparaison, les émissions de soufre autorisées en dehors de la ZCE sont de 0,5 %.Cette décision de l’OMI vient compléter les engagements pris dans le cadre de la Charte Croisière Durable signée par l’Etat et les principaux armateurs le 20 octobre dernier indique la Cruise Line International Association (CLIA).Elle rappelle que plusieurs des engagements contenus dans cette Charte anticipaient les réglementations futures induites par la mise en place d’une telle ZCE.La ZCE de la mer Méditerranée sera la cinquième zone désignée au niveau mondial, rejoignant ainsi les zones de la mer Baltique, de la mer du Nord, de l'Amérique du Nord (couvrant les zones côtières désignées au large des États-Unis et du Canada) et de la mer des Caraïbes des États-Unis (autour de Porto Rico et des îles Vierges américaines).