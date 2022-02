La Montagne "ça se gagne" à coup de nouvelles installations

Et pourtant, le contexte de l’hiver 2020- 2021, contraint par la fermeture administrative des remontées mécaniques, pouvait laisser craindre le pire.



Ce ne fut pas le cas car les opérateurs de Domaines skiables français (DSF) ont affiché leur confiance dans les saisons ultérieures et ont pris conscience de la nécessité d’investir pour stimuler la reprise avec 268 M€ pour l’année 2021.



Le niveau ancien n’est pas encore atteint mais cela représente 85 % de la moyenne annuelle à l’échelle de la décennie 2011-2020.



Ce montant est à mettre principalement au crédit des remontées mécaniques, et particulièrement dans les Alpes où se sont concentrées les nouvelles installations (plus de la moitié des investissements 2021).