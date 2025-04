La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur accueillera le Forum des Pionniers 2025 : entre innovation touristique et ancrage territorial

« Quelle joie d’accueillir le Forum des Pionniers en Provence ! Faire découvrir notre destination à plus de 130 décideurs du tourisme est pour nous une opportunité incroyable. De Marseille à Arles, en passant par Aix, Cassis ou encore Saint-Rémy, la Provence regorge de pépites à explorer. »



Au-delà de la richesse des sites, c’est l’approche humaine, événementielle et responsable qui sera mise en valeur :



« Grands festivals, événements gastronomiques de renom, excursions dans une nature préservée… les agences de voyage françaises ont tout à gagner à programmer le territoire. »



Depuis plusieurs années, l’agence accompagne la montée en puissance du slow tourisme, des circuits courts, de l’itinérance douce et de l’agritourisme. Elle soutient les professionnels dans leur transition durable, développe des outils innovants de valorisation des offres, et met en récit des expériences ancrées dans la réalité des territoires.



Dans le cadre du Forum des Pionniers 2025, Provence Tourisme joue un rôle clé : celui de facilitateur de rencontres avec les acteurs locaux, d’ambassadeur des initiatives inspirantes, et de tisseur de liens entre les professionnels du territoire et les participants du Forum. À travers des visites, des échanges et des workshops, les participants découvriront un écosystème en mouvement, au service d’un tourisme à fort impact positif.